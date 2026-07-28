Preso il boss del clan dei Casalesi Autiero: è accusato di atti intimidatori e tentato omicidio

Il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione Russo-Schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Carabinieri di Caserta, con l'accusa di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli, guidata dal procuratore aggiunto Michele Del Prete.
Chi è il boss
Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. I militari dell'arma e la Procura antimafia partenopea gli contestano di aver esploso colpi di pistola contro il distributore di carburante del sindaco di Gricignano di Aversa, nel Casertano, e contro un "sale e tabacchi" dello stesso comune. Durante una perquisizione i militari dell'arma hanno sequestrato, tra l'altro, 6mila euro in contanti e un assegno di mille euro. Il 65enne, difeso dall'avvocato Cristina Mottola, è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
Altri fermi
Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo emesso dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli e notificato dai carabinieri riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo su sua specifica richiesta.