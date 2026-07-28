Preso il boss del clan dei Casalesi Autiero: è accusato di atti intimidatori e tentato omicidio

Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. I militari dell'arma e la Procura antimafia partenopea gli contestano di aver esploso colpi di pistola contro il distributore di carburante del sindaco di Gricignano di Aversa, nel Casertano, e contro un "sale e tabacchi" dello stesso comune. Durante una perquisizione i militari dell'arma hanno sequestrato, tra l'altro, 6mila euro in contanti e un assegno di mille euro. Il 65enne, difeso dall'avvocato Cristina Mottola, è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.