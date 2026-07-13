Palermo, bloccata la banda dei kalashnikov: eseguiti quindici fermi

Gli altri provvedimenti riguardano sei persone accusate di far parte di un'organizzazione dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana nei quartieri San Lorenzo e Zen 2. Il clan, inoltre, avrebbe nella sua disponibilità un arsenale di armi. Coinvolti anche sette indagati già detenuti a cui il fermo è stato notificato in carcere. L'inchiesta è la prosecuzione di quella che a giugno ha portato la Dda a emettere altri otto provvedimenti di fermo per estorsione, danneggiamenti e tentato omicidio.