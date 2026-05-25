Ferita a Palermo, arrestato per possesso di pistola il giovane che avrebbe sparato

È in stato di arresto Pietro Graziano, 24 anni, per il possesso di una pistola, il giovane che avrebbe esploso i colpi di pistola uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo, la notte tra domenica e lunedì all'angolo tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stata eseguito la prova dello stub. La pistola sequestrata sarebbe quella che ha sparato. "Non ho partecipato alla rissa davanti al pub Berlin - ha detto Graziano ai pm -. Ho sparato solo perché ho temuto per la mia vita". Nel reparto Neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia la vittima è stata operata per una frattura nella "regione temporo-parietale destra".