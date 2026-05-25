Ancora violenza in città

Ferita a Palermo, arrestato per possesso di pistola il giovane che avrebbe sparato

L'indagato avrebbe detto: "Ho sparato solo perché ho temuto per la mia vita"

25 Mag 2026 - 22:36
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È in stato di arresto Pietro Graziano, 24 anni, per il possesso di una pistola, il giovane che avrebbe esploso i colpi di pistola uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo, la notte tra domenica e lunedì all'angolo tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stata eseguito la prova dello stub. La pistola sequestrata sarebbe quella che ha sparato. "Non ho partecipato alla rissa davanti al pub Berlin - ha detto Graziano ai pm -. Ho sparato solo perché ho temuto per la mia vita". Nel reparto Neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia la vittima è stata operata per una frattura nella "regione temporo-parietale destra".

La dinamica

 Il giovane, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe preso la pistola dal borsello ed esploso quattro colpi contro l'auto in cui erano la ragazza e il suo fidanzato, danneggiando il lunotto posteriore. Uno dei proiettili ha colpito la 22enne. I carabinieri del nucleo investigativo hanno estrapolato le immagini delle telecamere di sorveglianza e sono andati a bussare alla porta di casa del giovane portandolo in caserma.

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Violenza senza fine

 Dai colpi di kalashnikov alle intimidazioni ai danni delle attività commerciali nelle zone di Sferracavallo, Tommaso Natale e via Montalbo, Palermo fatica a tenere violenza e criminalità sotto controllo. E a nulla sembrano servire le ordinanze sulle zone rosse volute dal prefetto, Massimo Mariani, che prevedono tra le altre cose controlli rafforzati. Le prime tre, a ottobre dello scorso anno, riguardano via Maqueda, La Vucciria e la zona attorno al teatro Massimo, istituite dopo l'omicidio di Paolo Taormina la notte tra l'11 e il 12 ottobre. Due mesi dopo, una seconda ordinanza istituiva la quarta zona rossa in piazza Sturzo, via Turati, via Isidoro La Lumia e piazza Nascè, in seguito al ferimento di una donna di 33 anni, raggiunta da un colpo di fucile esploso per errore da un giovane che era dentro una Smart.

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