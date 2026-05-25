Toscana, albergatore a turista israeliana: "Se non condividete la politica del vostro governo siete i benvenuti"

"Lungi da me avere atteggiamenti antisemiti, ho bisogno di sapere la sua opinione su quello che sta facendo il suo governo. Ritengo scandaloso il modo con cui Israele ha risposto all'infame e terribile attacco subito il 7 ottobre 2023 dai terroristi di Hamas, per il quale ho, a suo tempo, espresso tutta la mia solidarietà al popolo israeliano. Ma è con la politica di espansione in Cisgiordania e con quanto fatto in questi giorni ai nostri connazionali che provavano a portare aiuto alla popolazione palestinese che si è superato ogni limite. Se voi non condividete la politica del vostro governo siete i benvenuti! Se la condividete sapete come la penso e se vorrete annullare la prenotazione non vi addebiterò nessuna penale. Mi dispiace molto aver dovuto puntualizzare tutto questo. Viviamo tempi terribili. Cordiali saluti", si legge nel messaggio scritto dall'albergatore.