Belluno, hotel rifiuta ospiti israeliani: "Siete responsabili di genocidio"

Sull'episodio è intervenuto il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, invitando a non commettere mai lo sbaglio di "confondere i popoli con i loro governanti e con gli errori degli Stati. Ciò vale per gli israeliani come per i palestinesi". Ciambetti ha sottolineato come "nessuno identifichi il popolo afghano con i talebani, né il popolo iraniano con l'oscurantismo dell'estremismo religioso degli ayatollah e via dicendo. Qui a Venezia ebbi l'onore di incontrare di persona Shimon Peres, uomo che credeva nella pace e che voleva la pace. Credeva in due nazioni e due Stati per gli israeliani e i palestinesi e questo obiettivo mi sembra ancora oggi l'unico realistico e possibile". Per il presidente dell'Assemblea regionale, infine, è necessario "non confondere questi gestori con il sistema dell'accoglienza e ospitalità di Selva di Cadore, e dell'intero Veneto, che è di ben altra pasta e lungimiranza".