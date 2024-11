Libano, raid su periferia sud di Beirut dopo ordine di evacuazione | L'Iran rinvia l'attacco a Israele: "Prima i negoziati con Trump"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 405. Un nuovo attacco è stato sferrato alla periferia sud di Beirut, dopo un ordine di evacuazione dato alla popolazione dall'esercito israeliano, ha riferito Afptv, le cui immagini mostrano fuoco e fumo in questa zona. Intanto l'Iran ha annunciato il rinvio dell'attacco a Israele e fa sapere che "con Trump sono ancora aperti canali di comunicazione". Il presidente turco Erdogan: "Non avremo più rapporti con Tel Aviv". Intanto, nonostante le continue uccisioni di civili a Gaza, gli Stati Uniti non bloccheranno l'assistenza militare allo Stato ebraico. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato americano, alla scadenza del termine posto dall'amministrazione Biden per migliorare l'accesso dei palestinesi agli aiuti.