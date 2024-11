Usa: "Non bloccheremo l'assistenza militare a Israele" | Houthi annunciano attacco alla portaerei Lincoln, ma Washington smentisce: attaccate altre due navi

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 404. Nonostante le continue uccisioni di civili a Gaza, gli Stati Uniti non bloccheranno l'assistenza militare allo Stato ebraico. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato americano, alla scadenza del termine posto dall'amministrazione Biden per migliorare l'accesso dei palestinesi agli aiuti. Il presidente israeliano Herzog alla Casa Bianca da Joe Biden il quale riafferma l'appoggio "incrollabile" degli Stati Uniti. Nel frattempo gli Houti, miliziani filo-iraniani nello Yemen, hanno dichiarato di aver attaccato la portaerei americana Lincoln nel Golfo Persico. Il Pentagono ha smentito i ribelli sciiti, sottolineando che invece sono state prese di mira delle navi americane con droni e missili. Nuovi raid israeliani su Gaza e sul Libano hanno provocato decine di vittime. Intanto l'Unicef ha lanciato l'allarme carestia nel nord della Striscia.