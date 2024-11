La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 403. I leader arabi e musulmani riuniti a Riad hanno rinnovato l'appello all'unità dei Territori palestinesi in un unico Stato, che includa Gerusalemme est. Al termine del vertice congiunto della Lega Araba e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica, nel comunicato finale è stato condannato il "genocidio" commesso da Tel Aviv nella Striscia di Gaza e gli attacchi israeliani all'Onu. Hamas ai Paesi arabi: "Costringere Israele a fermare l'aggressione". Per il ministro degli Esteri israeliano Saar la creazione di uno Stato palestinese "non è un'opzione realistica" nei potenziali scenari di pace. Intanto gli Stati Uniti, come riferito dal Pentagono, hanno colpito obiettivi sostenuti dall'Iran in Siria.