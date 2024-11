Netanyahu: "Ho parlato tre volte con Trump, vediamo la minaccia Iran" | L'appello di Tel Aviv ai connazionali: "Giovedì non andate alla partita Francia-Israele"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 402. Il governo israeliano ha raccomandato ai connazionali di non andare allo stadio giovedì sera a Parigi per la partita di Nations League tra Francia e Israele. Lo ha riferito il Consiglio per la sicurezza nazionale dopo le violenze a Amsterdam contro i tifosi del Maccabi Tel Aviv. Intanto Netanyahu ha raccontato di aver parlato tre volte con Trump negli ultimi giorni per "rafforzare l'alleanza tra i due Paesi". Poi ha aggiunto: "Vediamo faccia a faccia la minaccia Iran e anche le opportunità che abbiamo nel campo della pace". Il primo ministro israeliano ha riconosciuto per la prima volta di aver dato il via libera all'attacco ai cercapersone contro Hezbollah lo scorso settembre. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso un importante comandante della jihad a Gaza.