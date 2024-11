La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 401. Israele "sta prendendo seriamente "in considerazione la possibilità di un accordo di cessate il fuoco limitato nel tempo con Hezbollah. Lo riferisce Channel 12. Intanto la mediazione del Qatar per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi è sospesa finché Israele e Hamas non mostreranno "disponibilità e serietà" nei colloqui. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri dello Stato del Golfo. La denuncia dell'Unifil: "Giovedì l'esercito israeliano ha distrutto alcune nostre strutture a Naqura" in Libano. Il vice comandante delle Guardie della rivoluzione iraniana, Ali Fadavi, ha ribadito che l'Iran è pronto a colpire Israele per rispondere al recente attacco dello Stato ebraico contro i loro siti militari. Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, Herzi Halevi, ha dichiarato che l'esercito deve prepararsi a espandere l'offensiva di terra in corso contro Hezbollah in Libano. Per questo è giunto un avvertimento a Unifil: limiti i movimenti nel sud del Paese.