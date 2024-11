Amsterdam, scontri tra filo-palestinesi e tifosi del Maccabi: 10 feriti | Netanyahu invia due aerei in loro soccorso | Polizia: "Voci di ostaggi ma nessuna conferma"

In Olanda alcuni tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv sono stati aggrediti ad Amsterdam da un gruppo di filopalestinesi, a margine del match di Europa League contro l'Ajax. Dieci sono rimasti feriti, decine gli arresti. La polizia: "Voci di ostaggi ma nessuna conferma". Il premier israeliano Netanyahu ha inviato due aerei per soccorrere i sostenitori del Maccabi e ha condannato l'aggressione come "un attacco antisemita premeditato" in una telefonata con il primo ministro olandese Schoof, che ha parlato di aggressioni "inaccettabili": "I colpevoli saranno rintracciati e perseguiti", ha aggiunto. All'attacco il leader dei sovranisti Wilders: "Un pogrom nelle strade di Amsterdam. Siamo diventati la Gaza d'Europa. Musulmani con bandiere palestinesi che danno la caccia agli ebrei, io non lo accetterò mai", ha detto. Vola in Olanda il nuovo capo della diplomazia israeliana Saar per una "missione diplomatica urgente". Il leader dei sovranisti olandesi Geert Wilders ha parlato di un "pogrom (ecco cosa significa ndr) nelle strade di Amsterdam" con la "caccia all'ebreo".