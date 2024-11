Pogrom: cos'è? Origine e definizione del termine

Ma è durante l'Olocausto, con la persecuzione degli ebrei diventata sistematica secondo i piani nazisti a partire dagli anni Trenta del Novecento, che in Germania e nell'Europa dell'est, "al tradizionale risentimento verso gli ebrei dovuto all'antisemitismo religioso (la vendetta per la crocifissione di Cristo, ndr), si aggiunsero ragioni economiche (come la cancellazione dei debiti), sociali e politiche (diffusa era la credenza che gli ebrei praticassero arti magiche e riti sanguinari) che vennero usate come pretesto per massacri e saccheggi.