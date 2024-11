Amsterdam, scontri tra filo-palestinesi e tifosi del Maccabi: 10 feriti | Il premier israeliano Netanyahu invia due aerei in loro soccorso

"Ad Amsterdam un attacco antisemita premeditato". Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha condannato, durante una telefonata con il premier olandese Dick Schoof, quello che ha descritto come "un attacco premeditato" ai tifosi di calcio israeliani ad Amsterdam. In risposta Schoof ha pubblicamente dichiarato: "Inaccettabili gli attacchi antisemiti ad Amsterdam". Intanto, l'ufficio del premier israeliano ha confermato che Netanyahu ha ordinato l'invio di due aerei ad Amsterdam per soccorrere i tifosi del Maccabi Tel Aviv, dopo che le violenze avvenute nella notte hanno portato a decine di arresti a margine di una partita di Europa League. "Il primo ministro ha ordinato l'invio immediato di due aerei di soccorso per aiutare i nostri cittadini", si legge in una dichiarazione dell'ufficio di Netanyahu in cui si sottolinea che il premier israeliano considera "l'atroce incidente con la massima serietà".