Israele, Katz presta giuramento come nuovo ministro della Difesa

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 400. Il neoministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha prestato giuramento davanti alla Knesset. La denuncia dell'Unifil: "Giovedì l'esercito israeliano ha distrutto alcune nostre strutture a Naqura" in Libano. Il vice comandante delle Guardie della rivoluzione iraniana, Ali Fadavi, ha ribadito che l'Iran è pronto a colpire Israele per rispondere al recente attacco dello Stato ebraico contro i loro siti militari. Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, Herzi Halevi, ha dichiarato che l'esercito deve prepararsi a espandere l'offensiva di terra in corso contro Hezbollah in Libano. Almeno 3 morti e 30 feriti in raid israeliani nella città libanese di Tiro.