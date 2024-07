Antisemitismo, aumentano i casi in Italia | Segre: "Angoscia infinita"

Segre: "Angoscia per nuovo odio antisemita" - "Vengo spesso accusata di vittimismo - commenta Liliana Segre -, sono una delle pochissime testimoni ancora in vita dello sterminio di migliaia di persone tra cui suo padre, i nonni e i cugini per la colpa di essere nati. E allora dopo cosi' tanti anni, stiamo ancora parlando di antisemitismi, di chi è piu' o meno antisemita o antisionista? Devo dire la verità quello che mi resta, nel più profondo di me stessa, è un'angoscia che non si ferma mai". Quello che resta, aggiunge la senatrice a vita dopo la relazione di Angelosanto è uno scoramento profondo, che non riguarda solo me, ma la mia visione della società in cui vivo da quasi un secolo, e che è andato dopo gli apici nel '900 in questo 2000, così interessante dal punto di vista delle scoperte, ma anche profondamente ignorante. Una società schiva della storia, preoccupata solo del presente, di oggi, di quello che c'è in questo momento".