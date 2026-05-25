Reggio Emilia, preparava un attentato per lo Stato islamico: fermato un 22enne
Secondo gli investigatori, il giovane era in contatto con un presunto sostenitore del Daesh e avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male agli altri
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La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano, con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere.
"Aveva acconsentito a compiere un attentato in Italia o all'estero"
Accompagnato in questura, è emerso che il 22enne che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato, in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito, dichiarandosi un sostenitore dello Stato islamico, come già successo in passato.