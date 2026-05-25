Reggio Emilia, preparava un attentato per lo Stato islamico: fermato un 22enne

Accompagnato in questura, è emerso che il 22enne che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato, in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito, dichiarandosi un sostenitore dello Stato islamico, come già successo in passato.