Firenze, 15enne arrestato per arruolamento nel terrorismo internazionale

Su richiesta della Digos, la procura per i minorenni ha quindi disposto una nuova perquisizione, che ha portato al sequestro del cellulare in uso al quindicenne. Dall'analisi del dispositivo sarebbero emerse appunto nuove interazioni con profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi, secondo quanto riferiscono gli investigatori, il minore si sarebbe detto pronto ad agire, ricevendo indicazioni sulla tipologia di luogo da scegliere per compiere un'azione e mostrando interesse per la ricerca di armi.