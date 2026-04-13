Terrorismo, 17enne fermato per propaganda suprematista e manuali su armi

Un altro minorenne fermato. Ancora con accuse pesanti: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, oltre ad addestramento con finalità di terrorismo. Dopo il caso di Perugia, questa volta il caso è a Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, dove un 17enne è stato arrestato e collocato in comunità su disposizione del gip del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il provvedimento, eseguito all’alba, arriva al termine di un'indagine della Digos di Teramo e L'Aquila. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe diffuso online contenuti estremisti e conservato materiale pericoloso, tra cui istruzioni dettagliate per costruire armi e ordigni. Decisivi anche alcuni messaggi in chat, nei quali avrebbe espresso l’intenzione di compiere un'aggressione.