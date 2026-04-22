Un 19enne si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti. L'operazione di smantellamento dell'organizzazione, coordinata dalla procura di Milano e dalla procura per i minorenni, ha portato anche a 15 perquisizioni effettuate lungo tutto lo stivale. Nove controlli hanno riguardato soggetti con età inferiore ai 18 anni. Il giovane arrestato è un italiano residente a Pavia, in provincia di Milano. Secondo gli investigatori sarebbe il diretto promotore e amministratore di una chat di gruppo denominata "Terza posizione". Attraverso quest'ultima, i partecipanti avrebbero diffuso propaganda razzista e religiosa, contenuti di minimizzazione della Shoah e messaggi di apologia del genocidio del popolo ebraico.