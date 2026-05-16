"Il numero due dell'Isis a livello globale'', come lo ha definito il presidente americano, è nato nel 1982 nello stato nord-orientale nigeriano di Borno, al confine con Camerun, Ciad e Niger. Era stato bollato dal dipartimento di Stato degli Stati Uniti come terrorista globale appositamente designato (Sdgt) l'8 giugno del 2023 e da allora era soggetto a sanzioni. Lo stesso dipartimento di Stato lo descriveva come un alto dirigente dell'Isis con base nel Sahel e funzionario di spicco nella divisione del Lago Ciad della direzione generale delle province, l'organo amministrativo del gruppo che fornisce "orientamento operativo e finanziamenti in tutto il mondo".