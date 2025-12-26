Trump: lanciato un "potente e mortale" attacco alle forze Isis in Nigeria

Il presidente: "Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero smesso di massacrare i cristiani, avrebbero pagato un prezzo altissimo, e ora è successo"
© -afp
Il presidente Usa ha annunciato che gli Stati Uniti hanno lanciato "un potente e mortale attacco" contro le forze dello Stato Islamico in Nigeria. L'attacco arriva dopo che Trump nelle scorse settimane aveva criticato più volte il governo del Paese africano, accusato di non riuscire a frenare la persecuzione dei cristiani. Trump ha pubblicato la notizia dell'attacco nella notte sul suo profilo Truth.
Il mese scorso il tycoon aveva dichiarato di aver ordinato al Pentagono di iniziare a pianificare una potenziale azione militare in Nigeria, in seguito delle denunce di persecuzione dei cristiani. Il Dipartimento di Stato ha quindi annunciato che avrebbe limitato i visti per i nigeriani e i loro familiari coinvolti in uccisioni di massa e violenze contro i cristiani. La Nigeria è ritenuta dagli Usa "Paese di particolare preoccupazione" ai sensi dell'International Religious Freedom Act.
Trump, in una nota, fa sapere che "il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare. Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare. Che Dio benedica le nostre forze armate e Buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se continueranno a massacrare i cristiani