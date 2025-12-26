Trump: lanciato un "potente e mortale" attacco alle forze Isis in Nigeria

Il mese scorso il tycoon aveva dichiarato di aver ordinato al Pentagono di iniziare a pianificare una potenziale azione militare in Nigeria, in seguito delle denunce di persecuzione dei cristiani. Il Dipartimento di Stato ha quindi annunciato che avrebbe limitato i visti per i nigeriani e i loro familiari coinvolti in uccisioni di massa e violenze contro i cristiani. La Nigeria è ritenuta dagli Usa "Paese di particolare preoccupazione" ai sensi dell'International Religious Freedom Act.



Trump, in una nota, fa sapere che "il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare. Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare. Che Dio benedica le nostre forze armate e Buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se continueranno a massacrare i cristiani