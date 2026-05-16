Joe Ceballos, l'ex sindaco pro-Trump finito nelle mani dell'Ice: non aveva il diritto di voto

In passato Ceballos ha dovuto pagare una multa di 2mila dollari per reati minori legati alla condotta elettorale: una sorta di "anteprima" di ciò che sarebbe accaduto in occasione delle ultime presidenziali negli Stati Uniti, quando il 55enne ha messo la "X" su Donald Trump pur non avendone diritto. I suoi avvocati hanno dichiarato che il proprio assistito aveva agito in buona fede: la vicenda si è poi conclusa con il patteggiamento con Ceballos che aveva poi deciso di lasciare il ruolo di primo cittadino di Coldwater. La sua gioia però è durata poco perché il Dipartimento per la Sicurezza Interna (da cui dipende l'Ice) ha rilanciato il caso, ricordando non solo l'episodio, ma anche una sua precedente condanna (risalente al 1995) per aggressione: una "scusa" evidentemente, servita all'agenzia dell'immigrazione per convocarlo a Wichita, a circa due ore da casa e da dove non è più tornato. Davanti alla struttura si sono radunate diverse persone che, mediante cartelli e slogan, chiedono il rilascio immediato di Ceballos.