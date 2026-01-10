Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
l'annuncio

Pentagono, attacchi su larga scala contro obiettivi dell'Isis in Siria

I raid fanno parte dell'operazione Hawkeye Strike lanciata il 19 dicembre 2025

10 Gen 2026 - 22:41
Breaking News delle 09.00 | Siria: attacco degli Usa agli obiettivi Isis © Da video

Breaking News delle 09.00 | Siria: attacco degli Usa agli obiettivi Isis © Da video

Nella giornata di sabato 10 gennaio, intorno alle 12.30 ora americana, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti, insieme alle forze alleate, hanno condotto attacchi su larga scala contro diversi obiettivi dell'Isis in tutta la Siria. Lo annuncia il Centcom sui suoi account social sottolineando che i raid fanno parte dell'operazione Hawkeye Strike "lanciata il 19 dicembre 2025, su ordine di Donald Trump".

siria
isis
usa