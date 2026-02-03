Napoli, "in contatto via web con l'Isis": due studenti indagati

A far scattare le indagini è stata la Procura dei Minorenni, e circa un mese fa la Digos ha perquisito le abitazioni dei due ragazzi, entrambi italiani, appartenenti a famiglie residenti nella provincia del capoluogo partenopeo. Trovato e sequestrato materiale didattico e propagandistico, scaricato da Internet e, a casa di uno dei due, circuiti elettrici ritenuti sospetti sui quali sono in corso accertamenti. Sequestrati anche computer e cellulari per procedere alla copia forense dei dispositivi e all' analisi dei contenuti, profili social, foto e chat comprese.