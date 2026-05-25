Padova, 86enne dorme in auto: "Vive nel parcheggio, la sua macchina è sempre piena di cose"

"Io vengo a parcheggiare qui quasi ogni mattina e incontro spesso la signora Laura. Gira sempre con tante cose dietro, la sua macchina è la sua casa. Giorno e notte lei vive in questo parcheggio, è una persona sola. Chi passa di qua le lascia qualcosa da mangiare" racconta una testimone. Laura Held, che martedì prossimo compirà 87 anni, è cittadina italiana e residente anagraficamente a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, ma è nata a Vienna. Non si è mai sposata. Ha sempre vissuto da sola e non ha più parenti, né in Italia e né all'estero.