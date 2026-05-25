Padova, 86enne dorme in auto: "Vive nel parcheggio, la sua macchina è sempre piena di cose"

L'inviata di "Mattino Cinque" Martina Orecchio è a Padova dove un'anziana donna di 86 anni da oltre un mese vive, tutta sola, nella sua auto parcheggiata. "La signora ha scelto questo parcheggio probabilmente perché dotato di telecamere. Ormai qui è un volto noto, tutti la conoscono" dice la giornalista mostrando il parcheggio situato vicino a una fermata degli autobus.
"Io vengo a parcheggiare qui quasi ogni mattina e incontro spesso la signora Laura. Gira sempre con tante cose dietro, la sua macchina è la sua casa. Giorno e notte lei vive in questo parcheggio, è una persona sola. Chi passa di qua le lascia qualcosa da mangiare" racconta una testimone. Laura Held, che martedì prossimo compirà 87 anni, è cittadina italiana e residente anagraficamente a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, ma è nata a Vienna. Non si è mai sposata. Ha sempre vissuto da sola e non ha più parenti, né in Italia e né all'estero.
L'anziana tempo fa si è rivolta ai servizi sociali del Comune di Padova, dove ha lavorato più volte, per fare richiesta di un alloggio. "La donna avrebbe richiesto un piccolo spazio dove dormire dotato anche di un cucinino per soddisfare le sue esigenze" conclude l'inviata di "Mattino Cinque".