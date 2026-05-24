Qualità della vita, Firenze è la provincia dove i bambini vivono meglio

Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani, mentre Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13esimo in quello dei bambini. Sono questi i primi dati della nuova edizione della Qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 Ore, presentata in anteprima al Festival dell'economia di Trento.