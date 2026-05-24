"Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità", è stato detto all'assemblea diocesana, presente il vescovo scaligero Domenico Pompili, e riportato da L'Arena di Verona. "Si avvalgono - è stato aggiunto - della facoltà estesa alle donne di esercitare il ministero di lettrice. Hanno cura che negli organismi di partecipazione siano presenti anche le donne".