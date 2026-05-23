Il Papa ad Acerra, nel giro in papamobile riceve in dono una pizza

Era già successo durante la visita a Napoli. A distanza di qualche settimana il copione si è ripetuto anche ad Acerra: durante il giro in papamobile Papa Leone XIV si è fermato per ricevere in dono una pizza. Dopo l'incontro in Duomo con i familiari delle vittime della Terra dei Fuochi, il Pontefice ha attraversato diverse vie del centro cittadino affollatissime e si è fermato per raccogliere l'omaggio di una delle tante pizzerie della città.