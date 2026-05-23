Papa Leone nella Terra dei Fuochi: "Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care"
In migliaia ad attendere il Pontefice in occasione della sua visita pastorale: "La criminalità uccide ma possiamo rialzarci"
© Afp
Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone è ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il Pontefice è atterrato intorno alle 8.40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e i ragazzi che hanno intonato per lui "Laudato Si" riservandogli un lungo applauso.
Papa Leone nella Terra dei Fuochi
"Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente" le prime parole di Leone XIV al suo arrivo nella cattedrale di Acerra, dove ha incontrato i familiari delle vittime della "terra dei fuochi".
"Sono qui, però, anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una Chiesa che ha saputo osare la denuncia e la profezia, per radunare il popolo nella speranza".
Il ricordo di Papa Francesco
Poi il ricordo al suo predecessore che tanto avrebbe voluto visitare quei luoghi. "Già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di 'terra dei fuochi', ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio" ha detto Leone che ha ascoltato dal vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, il lungo elenco delle ultime giovani vittime dell'inquinamento ambientale. A un certo punto Di Donna si è dovuto fermare per la commozione.
"Negli ultimi 30 anni solo ad Acerra sono morti 150 tra ragazzi e giovani, senza contare gli adulti" ha sottolineato il vescovo che ha poi aggiunto "Dobbiamo la verità alle vittime della Terra dei fuochi".
"La criminalità uccide ma possiamo rialzarci"
Nonostante la situazione sembri senza via d'uscita, bisogna sperare che un domani diverso sia possibile. E' quanto ha detto in sintesi il Papa nel suo discorso. "Le nostre Chiese hanno la missione di fare risuonare qui e oggi la Parola di Dio. Questa Parola ci domanda se crediamo nelle sue stesse possibilità: è Parola di vita. Se oggi ci incontriamo, è per rispondere a questa Parola. E rispondiamo così: Signore, la morte sembra essere dappertutto, l'ingiustizia sembra avere vinto, la criminalità, la corruzione, l'indifferenza uccidono ancora, il bene sembra restare inaridito" ma "Tu sai che possiamo rialzarci, perché tu stesso ci prendi per mano. Tu sai che il nostro deserto può fiorire. Tu sai cambiare il lutto in gioia" ha detto Leone XIV.