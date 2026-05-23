Papa Leone nella Terra dei Fuochi: "Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care"

Nonostante la situazione sembri senza via d'uscita, bisogna sperare che un domani diverso sia possibile. E' quanto ha detto in sintesi il Papa nel suo discorso. "Le nostre Chiese hanno la missione di fare risuonare qui e oggi la Parola di Dio. Questa Parola ci domanda se crediamo nelle sue stesse possibilità: è Parola di vita. Se oggi ci incontriamo, è per rispondere a questa Parola. E rispondiamo così: Signore, la morte sembra essere dappertutto, l'ingiustizia sembra avere vinto, la criminalità, la corruzione, l'indifferenza uccidono ancora, il bene sembra restare inaridito" ma "Tu sai che possiamo rialzarci, perché tu stesso ci prendi per mano. Tu sai che il nostro deserto può fiorire. Tu sai cambiare il lutto in gioia" ha detto Leone XIV.