Napoli, bombe carta e fuochi d'artificio in strada per festeggiare una prima comunione

Prima un concerto a tutto volume di un cantante neo melodico poi fuochi d'artificio e bombe carta in strada tra le auto in sosta, per festeggiare la prima comunione di un bambino. E' successo a Bagnoli, periferia ovest di Napoli dove un intero quartiere è stato tenuto in ostaggio per una buona mezz'ora, in cui si è scatenato il terrore dei residenti costretti a rifugiarsi nelle abitazioni e preoccupati per il danneggiamento delle loro auto in strada. Decine le chiamate alle forse dell'ordine che sono arrivate in forze, decine le pattuglie di polizia e carabinieri, ma hanno solo potuto costatare i danni prodotti dai cosiddetti festeggiamenti. Protagonista della vicenda, secondo i primi accertamenti, una famiglia del quartiere che si era già distinta per un precedente e grave atto di violenza compiuto in zona.