Napoli, due arresti per l'esplosione di una fabbrica abusiva di botti

Due persone sono state arrestate a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) per l'esplosione di un'abitazione adibita abusivamente a fabbrica per la produzione di fuochi di artificio, avvenuta il 18 novembre a Ercolano. Nello scoppio morirono tre giovani: due gemelle di 26 anni e un 18enne. Gli indagati sono indiziati di diversi reati. Per la tragedia è già in carcere il proprietario 38enne della palazzina saltata in aria. Il tribunale di Riesame, a dicembre, ha confermato la misura cautelare e l'impianto accusatorio acquisito e contestato dai carabinieri di Ercolano e dalla procura di Napoli.