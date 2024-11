Esplosione Ercolano, chi erano le tre vittime: Sara, Aurora e Samuel morti per 20 euro al giorno

Le gemelle inseparabili - Sara e Aurora erano sempre insieme. In un post che risale al 2022, Sara fa gli auguri alla gemella nel giorno del loro 24esimo compleanno: "Auguri a me, ma auguri anche a te. Il nostro compleanno, il giorno che nacqui io, il giorno che nascesti tu. Anima mia, con te non ho bisogno di chiedere di far notare qualcosa per avere la tua attenzione perché, a prescindere, tu senti dentro quando non sto bene come io lo sento per te e nessuno può mai capirlo". "Ci sei sempre – si legge ancora nel post - come una mamma, una migliore amica, un padre, un ragazzo. Sei la mia gemella e sono così fiera di dirlo perché sono fiera di te. Auguri, spero per te che la vita ti regali ciò che meriti. Sei una donna e una mamma, per lo più, meravigliosa forte e bellissima. Se anche ci saranno altre battaglie, altri ostacoli – conclude - li vivremo sempre mano nella mano fino all’ultimo".