Ercolano (Napoli), 3 morti in un'esplosione: fermato il proprietario della palazzina

La Procura partenopea indaga per omicidio colposo plurimo aggravato, disastro colposo e detenzione illecita di materiale esplodente. L'esplosione si è verificata nel pomeriggio del 18 novembre in contrada Patacca, al confine tra i comuni di Ercolano e San Giorgio a Cremano. L'appartamento in questione era stato adibito a deposito e fabbrica abusiva di fuochi d'artificio.