Sparo di Capodanno, Pozzolo rinviato a giudizio per porto abusivo d'arma

Emanuele Pozzolo è stato rinviato a giudizio per porto abusivo d'arma da collezione e proiettili esplodenti per l'episodio dello sparo, la notte di Capodanno, nei locali della pro loco di Rosazza (Biella). Il processo per il deputato di Fratelli d'Italia (attualmente sospeso) si terrà il 25 febbraio 2025. "Cadono tre capi di imputazione che sono lesioni, omessa custodia ed esplosioni pericolose. Rimane aperta la vicenda del porto dell'arma da collezione e dei proiettili", ha commentato il suo avvocato.