Caso Pozzolo, il gup di Biella: estinto il reato di lesioni aggravate e nessun rito alternativo

Nel processo al parlamentare Emanuele Pozzolo, il gup del Tribunale di Biella ha dichiarato estinto il reato di lesioni aggravate per la vicenda relativa al colpo di pistola sparato al veglione di Capodanno alla Pro Loco di Rosazza. In quell'occasione, rimase ferito di striscio un elettricista di 31 anni, genero del capo scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. La difesa non ha proposto neanche il patteggiamento né il rito abbreviato. In caso di eventuale rinvio a giudizio, che sarà deciso il 20 novembre, si sceglierà quindi il giudizio ordinario e si aprirà il dibattimento per il solo reato di porto abusivo d'arma.