Famiglia nel bosco, Nathan Trevallion a "Fuori dal Coro": "Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli"

Catherine è stata dipinta come una persona non collaborativa, fuori controllo. Come vuoi rispondere a questa accusa?

"Catherine è sempre stata lucida e oggi è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli. È una persona pieno di amore, sia come moglie sia come madre. Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati e più forti di prima. La abbraccio forte e le dico che la amo".