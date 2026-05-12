Famiglia nel bosco, i giudici: "La mamma non può tornare con i figli nella casa famiglia"

Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia neorurale anglo-australiana. Lo scorso 6 marzo il tribunale aveva disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta, dove i tre minori risiedono da fine novembre. I giudici, chiamati a esprimersi dalla corte d'Appello che aveva ritenuto il reclamo "improcedibile", hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando l'allontanamento della donna dalla casa famiglia. Lo stesso tribunale aveva chiesto che anche i bimbi venissero trasferiti in un'altra struttura, per poi fare un passo indietro.