A chiarire la situazione è intervenuta Alessandra De Febis, garante per l'infanzia dell’Abruzzo, che ha effettuato personalmente una visita alla bambina. Secondo la sua ricostruzione, i genitori sarebbero stati informati tempestivamente del ricovero e avrebbero fatto visita alla figlia sia il giorno precedente sia quello successivo. Una versione che ridimensiona le polemiche iniziali e restituisce un quadro più rassicurante sulla presenza della famiglia accanto alla minore.