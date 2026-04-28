Famiglia nel bosco, la perita del Tribunale: "Inadeguate capacità genitoriali"

Dal documento di Ceccoli, scrive La Repubblica, emerge che dai test somministrati nell'ambito della perizia psichiatrica e personologica appare "una rappresentazione instabile, incoerente, con età non congrue" della famiglia e si intravvedono figure genitoriali "immature e poco strutturate". Per i bambini il padre e la madre "hanno dieci anni". E nel disegno della "famiglia immaginaria", ci sono solo animali, "segno di una sofferenza". Il Centro ripropone poi l'intervento di Daniela Chieffo, direttrice della Psicologia clinica del 'Gemelli' di Roma, pronunciato alla Camera la settimana scorsa all'incontro "Il calvario della famiglia nel bosco', promosso dalla presidente della Commissione Infanzia Michela Vittoria Brambilla. "Abbiamo tre bambini che sicuramente stanno vivendo un trauma - aveva sottolineato Chieffo -. Sono due le forme di trauma. La prima è l'allontanamento dal loro ambiente, dal loro ecosistema che non c'è più. La seconda è l'allontanamento dei genitori, un trauma irreversibile. E sapete che cosa succede anche, sulla base della letteratura? Accade che questi bambini sono destinati a sviluppare una psicopatologia". Per Chieffo, si tratta di bambini "che possono diventare ragazzi con disturbi antisociali, disturbi di depressione, funzionamento cognitivo alterato, disregolazione e anche fenomeni dissociativi".