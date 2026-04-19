Nathan, dunque, porta gli effetti personali dei figli nella casa messa a disposizione del Comune, con la volontà di preparare un ambiente accogliente, in vista di una possibile svolta. Quello, infatti, sarà il nuovo nido della famiglia per due anni. Il tempo, cioè, sufficiente perché il loro casale nel bosco sia ristrutturato e dotato di tutti i comfort. Come riferisce Il Messaggero, nella vecchia dimora sono previsti lavori di bioedilizia, il cui progetto è in fase di deposito all'ufficio tecnico del Comune di Palmoli. L'iter autorizzativo sarebbe ormai alle battute finali e i lavori dovrebbero procedere in tempi rapidi.