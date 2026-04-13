Famiglia nel bosco, compleanno senza figli per Catherine: potrà vederli solo in video-chiamata

L'ultima volta che Catherine si è potuta recare presso la casa-famiglia di Vasto per vedere dal vivo i figli è stato l'1 aprile scorso: da allora, più nulla. Solo il papà Nathan ha potuto proseguire con le visite quotidiane: una presenza costante perché i servizi sociali lo ritengono "idoneo" a mantenere un rapporto con i minori, al contrario di Catherine. La donna, infatti, è stata allontanata dalla struttura il 6 marzo scorso perché i suoi comportamenti sono stati considerati "non rispettosi delle regole interne": da allora, le sono concesse solamente due videochiamate settimanali per trascorrere qualche ora con i bambini, anche se dietro a uno schermo. La prossima data cerchiata sul calendario dalla coppia anglo-australiana è il 21 aprile, quando la Corte d'appello dell'Aquila si pronuncerà sul reclamo presentato dai difensori di Catherine e Nathan per il ricongiungimento della famiglia.