Nuovo parere tecnico depositato al Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Dopo l'ultimo incontro dei bambini della famiglia nel bosco con la madre, i consulenti dei coniugi Trevallion/Birmingham sottolineano la criticità della situazione psicologica in cui da mesi vivono i tre bambini. "Il protrarsi dell'attuale assetto relazionale e operativo, privo delle necessarie misure di accompagnamento e di tutela, mantiene attiva la risposta traumatica nei minori e configura un fattore di rischio clinicamente rilevante per l'insorgenza di ulteriori e documentabili danni alla salute mentale dei bimbi" si legge nella nota redatta dallo psichiatra Tonino Cantelmi, associato di Psicopatologia all'Università Gregoriana e Direttore Sanitario e Clinico-Scientifico "Opera Don Guanella" di Roma e da Martina Aiello, psicologa-psicoterapeuta Coordinatrice Area Psicologia Giuridica - ITCI Roma.