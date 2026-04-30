Famiglia nel bosco, Corte d'Appello dell'Aquila rigetta il ricorso dei genitori

Per il momento i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham restano nella casa famiglia protetta a Vasto, in provincia di Chieti. E a decidere sull'eventuale ricongiungimento sarà il Tribunale dei minori. "La Corte d'Appello non ha rigettato, ha rimesso al Tribunale per i minorenni" precisa l'avvocata Danila Solis, che con Marco Femminella difende i coniugi della famiglia nel bosco. I due gemelli di sei anni e la bimba di otto continueranno a incontrare la madre durante le ore diurne, pur restando affidati alla struttura che li ospita dallo scorso 20 novembre.