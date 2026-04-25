Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono tornati da una settimana nel loro casolare nel bosco. Scaduto il contratto con il B&B dell'imprenditore Carusi, la coppia anglo-australiana ha lasciato l'immobile ed è tornata a vivere nella struttura di Palmoli, la stessa che è al centro delle contestazioni che hanno portato il Tribunale dei minori dell'Aquila a sospendere la responsabilità genitoriale e ad allontanare i tre figli in una casa famiglia. Contestualmente al ritorno nel casolare sono ripartite per l'Australia anche la madre e la sorella di Catherine, che erano arrivate in Abruzzo ormai mesi fa per dare sostegno alla donna.