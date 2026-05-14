Famiglia nel bosco, il nuovo avvocato: "L’obiettivo è riunire genitori e figli"

Dopo l’annuncio ufficiale del suo incarico, il nuovo legale della famiglia nel bosco, Simone Pillon, interviene ai microfoni di "Dentro la Notizia" per fare il punto sulla situazione.
L’avvocato ribadisce che la priorità assoluta è riportare al più presto i bambini accanto ai loro genitori, evitando qualsiasi ulteriore allontanamento. "Non è minimamente neppure immaginabile l'ipotesi che questi bambini siano collocati in affidamento familiare o peggio avviati verso un percorso di adozione", afferma con decisione, sottolineando quanto sia fondamentale garantire continuità nei rapporti familiari.
L'ex senatore della Lega ricorda anche l’importanza degli incontri protetti, che rappresentano un passaggio essenziale in questa fase delicata.
Descrive, inoltre, l’ultimo avvenuto con mamma Catherine, con toni rassicuranti: "È andato bene e si è svolto nella massima serenità. I bambini sono stati felici di vedere la mamma e la mamma è stata serena. Si è presa cura dei suoi bambini, li ha coccolati com'è giusto che sia".
L’avvocato insiste sul fatto che la famiglia stia affrontando una prova durissima, nonostante la sua totale disponibilità a collaborare con le autorità. "Siamo di fronte a delle splendide persone, che – insieme ai loro bambini – stanno vivendo una situazione che, personalmente, non auguro a nessuno", conclude Pillon, evidenziando il forte impatto emotivo che questa vicenda continua ad avere su tutti i coinvolti.