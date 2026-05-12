Famiglia nel bosco, il nuovo avvocato è Simone Pillon

È Simone Pillon il nuovo avvocato della famiglia nel bosco. L'ex senatore della Lega prende il posto di Marco Femminella e Danila Solinas, che hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Pillon è stato tra gli organizzatori e sostenitori del Family Day ed è esperto di diritto di famiglia.