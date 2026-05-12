Famiglia nel bosco, il nuovo avvocato è Simone Pillon

È Simone Pillon il nuovo avvocato della famiglia nel bosco. L'ex senatore della Lega prende il posto di Marco Femminella e Danila Solinas, che hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Pillon è stato tra gli organizzatori e sostenitori del Family Day ed è esperto di diritto di famiglia.
Gli ex legali: "Non c'era visione comune"
"Abbiamo rinunciato, non c'era una visione comune". Lo ha detto l'avvocata Danila Solinas che, con l'altro legale Marco Femminella, ha rinunciato al mandato di difesa della famiglia del bosco. Da novembre, i due legali difendevano Nathan Trevallion e Catherine Birmingham cui è stata sospesa, dal Tribunale dei minori, la responsabilità genitoriale sui tre figli minori, nel tentativo di ottenere il riavvicinamento dei bambini. I due legali hanno deciso di non seguirli più, ufficializzando la rinuncia al mandato di rappresentanza legale.
La scelta dei legali di Chieti rappresenta un passaggio significativo nell'ambito della vicenda giudiziaria che coinvolge il nucleo familiare, proprio in una fase in cui la pressione mediatica rimane ancora alta. Prima di loro, già l'avvocato Giovanni Angelucci, di Francavilla al Mare, aveva rinunciato al mandato, a novembre scorso. Non sono ancora stati comunicati i nominativi dei professionisti che subentreranno nella difesa per i prossimi passaggi del procedimento.