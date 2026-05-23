A Lazise è vietata la musica "contro la morale" ma gli artisti non ci stanno: "È ridicolo"

L’ex assessora alle manifestazioni Elena Buio, oggi in minoranza, ha riacceso la polemica sulla norma ritenuta eccessivamente vaga e potenzialmente problematica per la libertà artistica. La discussione si è poi spostata anche online, dove è stata avviata una petizione che richiama esplicitamente i principi costituzionali e il ruolo della cultura nella società. I promotori sottolineano come "in Italia godiamo del diritto alla libertà di espressione (art. 21 della Costituzione) e di satira".