I messaggi che vengono usati - Nei messaggi si parla di una “convalida incompleta” o di una corsa non registrata correttamente. A quel punto viene chiesto di regolarizzare la posizione online attraverso un link che, in realtà, porta a siti creati per rubare dati personali e bancari. La Polizia Postale ha chiarito che si tratta di comunicazioni false. Anche le due aziende di trasporto hanno avvisato gli utenti invitandoli a diffidare dai messaggi sospetti e a non cliccare sui link contenuti negli sms. Infatti, né Atm né Atac chiedono pagamenti tramite sms per presunte irregolarità legate al Tap&Go. Dietro questi messaggi ci sono campagne di phishing pensate per sottrarre informazioni sensibili oppure denaro alle vittime.