allarme dalla polizia postale

“Attenzione, rischio multa",  la nuova truffa via sms che usa il nome di Atm e Atac

La Polizia Postale mette in guardia su alcuni messaggi che stanno circolando in questi giorni: sembrano provenire da aziende di trasporti pubblici ma in realtà sono campagne di phishing che spingono le vittime a cliccare link malevoli

25 Mag 2026 - 15:05
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Facebook

© Facebook

E' arrivata una nuova truffa, via sms, ai danni degli utenti del trasporto pubblico. A lanciare l’allarme è la Polizia Postale, che invita a fare attenzione a messaggi apparentemente inviati da Atm Milano o Atac Roma. Nel comunicato si parla di presunte irregolarità legate al servizio Tap&Go e del rischio di una multa da pagare immediatamente tramite un link.

Leggi anche

"Non hai pagato il pedaggio autostradale": la nuova truffa su WhatsApp

Bancomat, occhio alla truffa: ecco perché è meglio non stampare la ricevuta del prelievo

Uno schema collaudato - Lo schema è quasi sempre lo stesso: attraverso le tecniche di phishing i cybercriminali si fingono un ente che può avere un collegamento con la vita delle vittime. In questo modo creano un contatto con loro e cercano di spingere i malcapitati a cliccare link malevoli con la minaccia di una multa o una sanzione, spesso anche molto onerosa. Il meccanismo è semplice ma efficace: i truffatori sfruttano la paura di ricevere una sanzione per spingere le persone ad agire in fretta.

I messaggi che vengono usati - Nei messaggi si parla di una “convalida incompleta” o di una corsa non registrata correttamente. A quel punto viene chiesto di regolarizzare la posizione online attraverso un link che, in realtà, porta a siti creati per rubare dati personali e bancari. La Polizia Postale ha chiarito che si tratta di comunicazioni false. Anche le due aziende di trasporto hanno avvisato gli utenti invitandoli a diffidare dai messaggi sospetti e a non cliccare sui link contenuti negli sms. Infatti, né Atm né Atac chiedono pagamenti tramite sms per presunte irregolarità legate al Tap&Go. Dietro questi messaggi ci sono campagne di phishing pensate per sottrarre informazioni sensibili oppure denaro alle vittime.

Leggi anche

La truffa "intelligente" su Vinted, foto modificate con l'IA per ottenere rimborsi

Come  proteggersi dal phishing - Nelle migliore delle ipotesi questi messaggi truffa puntano a rubare i dati personali degli utenti ma potrebbero anche essere finalizzate a spingerli a effettuare dei pagamenti. In caso di messaggi simili che chiedono di pagare sanzioni a nome di Atac, Atm o altre aziende di trasporti che utilizzano il servizio Tap&Go – spiega la Polizia Postale – non bisogna mai effettuare pagamenti, in quanto "le aziende di trasporto e il servizio Tap&Go non richiedono sanatorie via sms". Per proteggersi da campagne di phishing come queste, le regole sono sempre le stesse: non bisogna mai cliccare sui link indicati, neanche quando l'url sembra verosimile, né tanto meno inserire i propri dati, soprattutto quelli sensibili come i dati di carte di credito o relativi conti correnti, e ovviamente non bisogna mai effettuare eventuali pagamenti sospetti richiesti tramite link con sms, messaggi o email. La Polizia Postale raccomanda di cancellare subito messaggi di questo tipo senza rispondere. In caso di dubbi piuttosto è sempre preferibile contattare le aziende o gli enti citati nei messaggi attraverso i loro canali ufficiali o rivolgersi alla Polizia Postale.

Ti potrebbe interessare

videovideo
truffa
atm
atac

Sullo stesso tema