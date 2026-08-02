Brescia, donna accoltellata fuori da un centro commerciale: arrestato l'ex marito

A Castenedolo, in provincia di Brescia, una donna di 38 anni di origini straniere è stata accoltellata nel tardo pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campo Grande. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla sarebbe stato l'ex marito, che l'ha colpita con una coltellata mentre era in compagnia dei figli. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno dato l'allarme, e dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata in ospedale. La donna non sarebbe in pericolo di vita, ma si è reso necessario un intervento chirurgico.