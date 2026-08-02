Brescia, donna accoltellata fuori da un centro commerciale: arrestato l'ex marito

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Non sarebbe in pericolo di vita, l'uomo, che era stat condannato per maltrattamenti nel 2023, è stato fermato dai passanti e ha ferito anche un'amica
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A Castenedolo, in provincia di Brescia, una donna di 38 anni di origini straniere è stata accoltellata nel tardo pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campo Grande. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla sarebbe stato l'ex marito, che l'ha colpita con una coltellata mentre era in compagnia dei figli. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno dato l'allarme, e dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata in ospedale. La donna non sarebbe in pericolo di vita, ma si è reso necessario un intervento chirurgico.
L'aggressore, dunque, sarebbe l'ex marito, di origini pakistane, fermato da alcuni passanti e poi arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato femminicidio. Ferita anche un'amica della donna. Tutti e tre risultano residenti fuori dalla provincia di Brescia. Secondo quanto fin qui ricostruito la coppia avrebbe litigato per la gestione dei figli piccoli. L'uomo era già stato condannato nel 2023 a un anno e otto mesi di reclusione per maltrattamenti.