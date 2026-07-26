Secondo alcuni testimoni l'uomo, colpito all'addome, era in forte stato di agitazione e aveva cominciato a infastidire i clienti già dentro il negozio di alimentari, minacciando alcuni con un grosso coltello. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia della polizia locale ma, quando due agenti si sono avvicinati per cercare di calmarlo, il 42enne ha tentato di accoltellarne uno, che è riuscito a schivare il fendente. Poi, secondo quanto è emerso, i vigili sono riusciti a portare l'uomo fuori dal centro commerciale, ma arrivati nel parcheggio il 42enne, anziché calmarsi, sembra abbia tentato di sferrare un secondo fendente.