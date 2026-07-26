A San Vincenzo

Livorno, tenta di accoltellare due vigili: un agente spara e lo ferisce

Un senza fissa dimora è stato colpito all'addome davanti a un supermercato. Non è in pericolo di vita

26 Lug 2026 - 21:56
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Un 42enne senza fissa dimora, originario della Spagna, è rimasto ferito per un colpo di pistola sparato da un vigile urbano. L'episodio è avvenuto davanti a un supermercato a San Vincenzo, in provincia di Livorno, davanti al quale l'uomo - secondo i racconti della gente del posto - è solito stazionare molte ore della giornata.

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La ricostruzione della vicenda

 Secondo alcuni testimoni l'uomo, colpito all'addome, era in forte stato di agitazione e aveva cominciato a infastidire i clienti già dentro il negozio di alimentari, minacciando alcuni con un grosso coltello. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia della polizia locale ma, quando due agenti si sono avvicinati per cercare di calmarlo, il 42enne ha tentato di accoltellarne uno, che è riuscito a schivare il fendente. Poi, secondo quanto è emerso, i vigili sono riusciti a portare l'uomo fuori dal centro commerciale, ma arrivati nel parcheggio il 42enne, anziché calmarsi, sembra abbia tentato di sferrare un secondo fendente

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A quel punto, l'agente - temendo per la propria incolumità - ha sparato con la pistola di ordinanza (successivamente sequestrata) puntando verso il basso, colpendolo così all'addome. Una volta dato l'allarme, il 118 lo ha portato con l'elisoccorso all'ospedale di Pisa in condizioni stabili, non risulta in pericolo di vita. Polizia e carabinieri hanno transennato l'area mettendola in sicurezza. Sul posto, anche il sindaco Paolo Ricucci.

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